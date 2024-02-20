РБК: Россия в 2023 году выкупила 165 самолётов у иностранных лизингодателей
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По данным издания, на выкуп самолётов Фонд национального благосостояния выделил 300 млрд рублей. Уточняется, что этот лимит средств был полностью использован.
В материале говорится, что приобретённые самолёты составляют около 40% от общего числа импортированных самолётов, которые принадлежали западным лизингодателям, но остались в России.
Ранее компания «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования по семи иностранным самолётам с двумя группами лизингодателей.