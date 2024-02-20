RT в Telegram
Подпишись

РБК: Россия в 2023 году выкупила 165 самолётов у иностранных лизингодателей

Короткая ссылка
Российские авиакомпании в течение 2023 года выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолётов, пишет РБК со ссылкой на собственные подсчёты, основанные на данных из открытых источников.
РБК: Россия в 2023 году выкупила 165 самолётов у иностранных лизингодателей
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

По данным издания, на выкуп самолётов Фонд национального благосостояния выделил 300 млрд рублей. Уточняется, что этот лимит средств был полностью использован. 

В материале говорится, что приобретённые самолёты составляют около 40% от общего числа импортированных самолётов, которые принадлежали западным лизингодателям, но остались в России.

Ранее компания «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования по семи иностранным самолётам с двумя группами лизингодателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить