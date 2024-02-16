«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование ещё по семи самолётам
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Об этом говорится на сайте воздушной гавани.
«В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования в отношении семи воздушных судов с двумя группами лизингодателей», — говорится в релизе.
Отмечается, что соглашение по самолётам было достигнуто в конце прошлого года, а в 2024 году завершены технические этапы сделки.
Ранее «Аэрофлот» завершил урегулирование ещё по 28 воздушным судам с лизингодателями.