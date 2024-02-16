RT в Telegram
Подпишись

«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование ещё по семи самолётам

Короткая ссылка
Компания «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования по семи иностранным самолётам с двумя группами лизингодателей.
«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование ещё по семи самолётам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

«В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования в отношении семи воздушных судов с двумя группами лизингодателей», — говорится в релизе.

Отмечается, что соглашение по самолётам было достигнуто в конце прошлого года, а в 2024 году завершены технические этапы сделки.

Ранее «Аэрофлот» завершил урегулирование ещё по 28 воздушным судам с лизингодателями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить