«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование ещё по семи самолётам

Компания «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования по семи иностранным самолётам с двумя группами лизингодателей.

Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

«В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования в отношении семи воздушных судов с двумя группами лизингодателей», — говорится в релизе.

Отмечается, что соглашение по самолётам было достигнуто в конце прошлого года, а в 2024 году завершены технические этапы сделки.

Ранее «Аэрофлот» завершил урегулирование ещё по 28 воздушным судам с лизингодателями.