«Аэрофлот» и лизингодатели завершили урегулирование ещё по 28 воздушным судам
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
В нём отмечается, что в период с 14 по 21 декабря авиакомпания завершила процесс урегулирования в отношении 28 воздушных судов с несколькими группами лизингодателей.
В сообщении также сказано, что лизингодатели прекратили свои требования к России в отношении этих воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия».
В октябре сообщалось, что группа «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений иностранного лизинга ещё по 17 самолётам.