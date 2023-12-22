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«Аэрофлот» и лизингодатели завершили урегулирование ещё по 28 воздушным судам

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Компания «Аэрофлот» завершила урегулирование ещё по 28 воздушным судам с лизингодателями.
«Аэрофлот» и лизингодатели завершили урегулирование ещё по 28 воздушным судам
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

В нём отмечается, что в период с 14 по 21 декабря авиакомпания завершила процесс урегулирования в отношении 28 воздушных судов с несколькими группами лизингодателей.

В сообщении также сказано, что лизингодатели прекратили свои требования к России в отношении этих воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия».

В октябре сообщалось, что группа «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений иностранного лизинга ещё по 17 самолётам.

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