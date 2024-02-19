В Сочи девушка провалилась в проём между стенами дома и провела там три дня

Жительница города Сочи забралась на чердак четырёхэтажного жилого дома и провалилась в проём между двумя стенами здания. Её крики о помощи услышали лишь спустя трое суток.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, первой о произошедшем узнала местная жительница. Она спустилась в подвал дома, где услышала раздающиеся за стеной крики. Прибывшие на место спасатели приступили к операции по вызволению пострадавшей.

«Чтобы её достать, сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Спасатели передали девушку врачам», — рассказали в пресс-службе ведомства. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее стало известно о жителе Новосибирской области, который два дня провёл в колодце теплотрассы.