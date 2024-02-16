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Сломавший ногу мужчина два дня провёл в колодце теплотрассы под Новосибирском

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Житель Новосибирской области провалился в колодец теплотрассы и провёл в нём два дня, пока на помощь ему не пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сломавший ногу мужчина два дня провёл в колодце теплотрассы под Новосибирском
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что инцидент произошёл в городе Бердске. Местный житель провалился в колодец и сломал ногу. Самостоятельно выбраться на поверхность он не смог. Спустя два дня его заметили случайные прохожие.

«Спасательная операция заняла полчаса. С глубины трёх метров вытащили мужчину при помощи альпинистского снаряжения и передали врачам», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о спасении в Подмосковье собаки, которая несколько дней провела в запертой квартире.

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