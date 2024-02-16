Сломавший ногу мужчина два дня провёл в колодце теплотрассы под Новосибирском
- РИА Новости
В сообщении указывается, что инцидент произошёл в городе Бердске. Местный житель провалился в колодец и сломал ногу. Самостоятельно выбраться на поверхность он не смог. Спустя два дня его заметили случайные прохожие.
«Спасательная операция заняла полчаса. С глубины трёх метров вытащили мужчину при помощи альпинистского снаряжения и передали врачам», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о спасении в Подмосковье собаки, которая несколько дней провела в запертой квартире.