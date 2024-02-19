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Компании из Подмосковья представили продукцию на международной выставке в ОАЭ

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Компании Московской области представили продукцию на международной выставке Gulfood 2024 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Компании из Подмосковья представили продукцию на международной выставке в ОАЭ

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.

«Наши производители стали участниками коллективного стенда региона на выставке Gulfood. Он организован Фондом поддержки ВЭД Московской области, который не только помог решить все организационные вопросы экспонентов, но и взял на себя их расходы, связанные с выставкой», — сказала Зиновьева.

В 2023 году Московскую область на выставке Gulfood представляли 20 компаний.

Ранее сообщалось, что власти Хакасии обсудили вопросы сотрудничества с делегацией из Монголии.

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