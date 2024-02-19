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Жителя челябинского Сима будут судить за изнасилование и убийство девочки

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Жителя Сима Челябинской области осудят по делу об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.
Жителя челябинского Сима будут судить за изнасилование и убийство девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, 9 июля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вывез девочку в лесной массив на автомобиле.

«После реализации задуманного мужчина нанёс многочисленные удары руками и ногами по телу ребёнка, а также множество ножевых ранений, ставших причиной её смерти», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчину, которого подозревают в изнасиловании и покушении на убийство 31-летней беременной женщины, заключили под стражу в Астрахани.

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