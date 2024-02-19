Жителя челябинского Сима будут судить за изнасилование и убийство девочки
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, 9 июля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вывез девочку в лесной массив на автомобиле.
«После реализации задуманного мужчина нанёс многочисленные удары руками и ногами по телу ребёнка, а также множество ножевых ранений, ставших причиной её смерти», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что мужчину, которого подозревают в изнасиловании и покушении на убийство 31-летней беременной женщины, заключили под стражу в Астрахани.