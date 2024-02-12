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В Астрахани арестовали подозреваемого в изнасиловании беременной женщины

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Мужчину, которого подозревают в изнасиловании и покушении на убийство 31-летней беременной женщины, заключили под стражу в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В Астрахани арестовали подозреваемого в изнасиловании беременной женщины
  • РИА Новости

По версии следствия, подозреваемый вместе с потерпевшей находились в квартире на пятом этаже одного из домов на улице Татищева. В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, под угрозой убийством надругался над женщиной, после чего вытолкнул её в окно.

Усилиями медиков женщину удалось спасти, однако сохранить жизнь ребёнку врачи не смогли. Мужчина попытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

«В настоящее время фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о гражданине Узбекистана, которого арестовали в Приамурье по делу об изнасиловании 14-летней девочки.

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