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Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян

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Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.
Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян
  • globallookpress.com

«Уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: увеличение реальных доходов граждан», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Отмечается, что особое внимание нужно обратить на динамику увеличения доходов граждан с невысоким уровнем дохода.

Ранее российский лидер заявил, что главной задачей в стране всё так же остаётся повышение доходов, а также качества жизни российских граждан.

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