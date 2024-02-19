Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян
- globallookpress.com
«Уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: увеличение реальных доходов граждан», — говорится в поручении на сайте Кремля.
Отмечается, что особое внимание нужно обратить на динамику увеличения доходов граждан с невысоким уровнем дохода.
Ранее российский лидер заявил, что главной задачей в стране всё так же остаётся повышение доходов, а также качества жизни российских граждан.