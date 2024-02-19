Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.

«Уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: увеличение реальных доходов граждан», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Отмечается, что особое внимание нужно обратить на динамику увеличения доходов граждан с невысоким уровнем дохода.

Ранее российский лидер заявил, что главной задачей в стране всё так же остаётся повышение доходов, а также качества жизни российских граждан.