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В Подмосковье 64 тысячи заявлений подали на оформление соцкарты с января

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Жители Московской области из числа льготных категорий подали 64,1 тыс. онлайн-заявлений на оформление социальной карты с начала текущего года. Эта цифровая услуга входит в тройку самых востребованных среди населения региона.
В Подмосковье 64 тысячи заявлений подали на оформление соцкарты с января
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Социальная карта жителя Московской области предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки в некоторых магазинах и аптеках», — говорится в сообщении.

Оформить карту на региональном портале госуслуг и в мобильном приложении «Добродел» могут жители из числа льготных категорий: пенсионеры, члены многодетной семьи, инвалиды и др.

Ранее замглавы столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов заявил, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» скачали десять млн раз.

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