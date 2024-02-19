В Подмосковье 64 тысячи заявлений подали на оформление соцкарты с января
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Социальная карта жителя Московской области предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки в некоторых магазинах и аптеках», — говорится в сообщении.
Оформить карту на региональном портале госуслуг и в мобильном приложении «Добродел» могут жители из числа льготных категорий: пенсионеры, члены многодетной семьи, инвалиды и др.
Ранее замглавы столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов заявил, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» скачали десять млн раз.