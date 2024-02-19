В миссии СНГ сообщили об организованной подготовке к выборам президента России
- РИА Новости
Выступая после встречи с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, Нематов подчеркнул, что подготовка к выборам, которые состоятся в марте, идёт в соответствии с избирательным законодательством страны.
«По имеющейся сегодня у нас информации, подготовка к выборам идёт спокойно, организованно, без отклонений от избирательного законодательства», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Москве начали подготовку общественных наблюдателей к мартовским выборам.