В миссии СНГ сообщили об организованной подготовке к выборам президента России

Подготовка к предстоящим выборам президента России идёт организованно и спокойно. Об этом заявил заместитель генсекретаря СНГ Ильхом Нематов, который возглавит миссию наблюдателей от Содружества.

Выступая после встречи с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, Нематов подчеркнул, что подготовка к выборам, которые состоятся в марте, идёт в соответствии с избирательным законодательством страны.

«По имеющейся сегодня у нас информации, подготовка к выборам идёт спокойно, организованно, без отклонений от избирательного законодательства», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве начали подготовку общественных наблюдателей к мартовским выборам.