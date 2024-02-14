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В Москве начали подготовку общественных наблюдателей к мартовским выборам

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В столице в преддверии мартовских выборов началось очное обучение наблюдателей от Общественной палаты Москвы.
В Москве начали подготовку общественных наблюдателей к мартовским выборам
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт городского штаба по наблюдению за выборами.

«У нас в Москве появился свой «московский стандарт» наблюдения за выборами, на который равняются многие регионы. Активная деятельность нашего Общественного штаба помогает выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений избирательного процесса», — заявил зампред Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой.

Занятия будут организованы онлайн и очно.

Преподаватели московских вузов расскажут об основах избирательного законодательства, разберут различные примеры. Направления на участки кандидаты получат после обучения и аттестации.

Руководитель видеоцентра и контакт-центра Общественного штаба Сергей Куликов отметил, что обучение видеонаблюдателей организовано отдельным потоком.

«Наблюдатели видеоцентра во время выборов внимательно следят за всем, что происходит на участках, и при малейших подозрениях на нарушения незамедлительно сообщают о них в группу разбора», — сказал он.

По его словам, все возможные нештатные ситуации будут разобраны в ходе обучения.

Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3,5 тыс. человек.

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