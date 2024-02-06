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К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3500 человек

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К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы с 30 января присоединились 3,5 тыс. человек.
К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3500 человек
  • РИА Новости

Как отметил руководитель корпуса и Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв, прежде всего записываются те, кто составляет костяк штаба из года в год — около 65% наблюдателей.

«Обучение традиционно состоит из двух частей: первая часть в формате онлайн — основу нужно будет изучить самостоятельно и подтвердить знания, пройдя тест. Вторая часть — очные занятия, на них опытные преподаватели разберут практические ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели на избирательных участках», — сообщил Ковалёв.

Наблюдатель в дни голосования должен использовать приложение «Мобильный наблюдатель» для оперативной коммуникации со штабом, а также носить жилет наблюдателя Общественной палаты Москвы.

Ранее сообщалось, что в Московской торгово-промышленной палате рассказали о нововведениях девятой акции программы «Миллион призов» — #ВыбираемВместе2024, которая будет проходить во время выборов президента России с 15 по 17 марта.

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