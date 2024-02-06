В Москве пройдёт девятая акция «Миллион призов» с гарантированными призами

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о нововведениях девятой акции программы «Миллион призов» — #ВыбираемВместе2024, которая будет проходить во время выборов президента России с 15 по 17 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт МТПП.

Как заявил президент МТПП Владимир Платонов, предприниматели обратились в палату с предложением предоставить дополнительные призы для отдельных категорий столичных избирателей, в том числе для тех, кто впервые голосует онлайн, молодёжи и старшего поколения.

«На выборах мэра Москвы 82% избирателей проголосовали онлайн. Дистанционное электронное голосование — это уже норма для Москвы, оно прочно завоевало доверие активной части избирателей. Одна из социальных задач «Миллиона призов» — это повышение гражданской активности москвичей, ведь мы подаём пример всей стране», — сказал Платонов.

Он отметил, что каждый избиратель, который впервые проголосует в столице онлайн на мартовских выборах и не станет победителем в основном розыгрыше, получит 1000 призовых баллов гарантированно. Возможность выиграть дополнительные призы сохранится.

Избиратели в возрасте до 25 лет включительно, которые проголосуют онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнёров акции.

Москвичи в возрасте 60 лет и старше, которые проголосуют на выборах онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 1000 баллов, которые можно обменять на покупки в аптеках от партнёров программы.

Всего в ходе девятой акции будет разыграно 3,5 млн призов.