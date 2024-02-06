RT в Telegram
Подпишись

В Москве пройдёт девятая акция «Миллион призов» с гарантированными призами

Короткая ссылка
В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о нововведениях девятой акции программы «Миллион призов» — #ВыбираемВместе2024, которая будет проходить во время выборов президента России с 15 по 17 марта.
В Москве пройдёт девятая акция «Миллион призов» с гарантированными призами
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт МТПП.

Как заявил президент МТПП Владимир Платонов, предприниматели обратились в палату с предложением предоставить дополнительные призы для отдельных категорий столичных избирателей, в том числе для тех, кто впервые голосует онлайн, молодёжи и старшего поколения.

«На выборах мэра Москвы 82% избирателей проголосовали онлайн. Дистанционное электронное голосование — это уже норма для Москвы, оно прочно завоевало доверие активной части избирателей. Одна из социальных задач «Миллиона призов» — это повышение гражданской активности москвичей, ведь мы подаём пример всей стране», — сказал Платонов.

Он отметил, что каждый избиратель, который впервые проголосует в столице онлайн на мартовских выборах и не станет победителем в основном розыгрыше, получит 1000 призовых баллов гарантированно. Возможность выиграть дополнительные призы сохранится.

Избиратели в возрасте до 25 лет включительно, которые проголосуют онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнёров акции.

Москвичи в возрасте 60 лет и старше, которые проголосуют на выборах онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 1000 баллов, которые можно обменять на покупки в аптеках от партнёров программы.

Всего в ходе девятой акции будет разыграно 3,5 млн призов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить