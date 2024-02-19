Медведев призвал активнее работать над приёмом контрактников в СКФО

Северо-Кавказский федеральный округ стал одним из наиболее активных по набору контрактников в вооружённые силы, в январе же плановых показателей достигла только Чечня, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В Северо-Кавказском федеральном округе план набора на контракт в прошлом году был выполнен на 105%. Есть территории, которые лучше с этой задачей справились, есть территории, которые хуже», — сообщил высокопоставленный чиновник во время поездки в Чечню.

Несмотря на то что итоги такой работы позитивные, темпы набора в округе нужно наращивать, подчеркнул Медведев.

«В январе план выполнен только в одном из субъектов, а именно в Чеченской Республике... Нужно всем поактивнее работать», — цитирует зампреда СБ ТАСС.

С 1 января 2024 года на службу в армию России в интересах объединённой группировки войск приняты более 53 тыс. человек, рассказал Медведев. В 2023 году в интересах группировки войск было привлечено больше 500 тыс. человек, из них 420 тыс. — по контракту.