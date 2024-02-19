Медведев: с 1 января на службу в ВС России приняты более 53 тысяч человек
- РИА Новости
«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединённой группировки войск приняты на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идёт неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», — сказал Медведев на совещании с главами регионов в Грозном.
19 февраля Дмитрий Медведев прилетел в Грозный, там в аэропорту его встретил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
В 2023 году в интересах Объединённой группировки войск России было привлечено больше 500 тыс. человек, из них 420 тыс. — по контракту.