Синоптик Позднякова назвала средние сроки прихода метеорологической весны

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда ожидать наступления метеорологической весны в Москве.

«На праздники у нас будет температура, которая больше будет подходить середине марта. Ожидается оттепель, но и весенней такую погоду ни в коем случае не назовёшь. На улице очень много снега, дожди, которые пройдут, хотя они будут небольшими, но всё-таки несколько уменьшат высоту снежного покрова. Ждать того, что температура будет с каждым следующим днём повышаться, не стоит», — отметила собеседница RT.

По её словам, ещё будет волна относительно холодной погоды, когда температура воздуха будет отрицательной и ночью и днём.

«Средние сроки прихода метеорологической весны в соответствии с тенденцией потепления климата, с новыми нормами, где-то приходятся на период 15—17 марта, но не факт, что в этом году она придёт точно в те сроки, которые положены по климату. Она, бывает, гораздо позже приходит, бывает и раньше, в 2020 году вообще началась чуть ли не в феврале. Март — очень переменчивый месяц и очень коварный в смысле колебаний температуры», — заключила эксперт.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России.