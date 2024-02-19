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Суд в Петербурге арестовал осквернившего храмы и памятник мужчину

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Калининский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который нанёс оскорбительные надписи на стены объекта культурного наследия и двух храмов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов.
Суд в Петербурге арестовал осквернившего храмы и памятник мужчину
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что оскорбительные надписи были нанесены на стены Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также храма Иконы Божьей Матери «Умиление» и храма Покрова Пресвятой Богородицы.

В пресс-службе также сообщили, что фигурант ранее служил в правоохранительных органах и осуществлял оперативно-разыскную деятельность. Помимо этого, дознание указало, что он, действуя в интересах киевского режима, взаимодействовал с «Легионом «Свобода России»* и помогал гражданам выезжать на Украину для участия в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось о задержании во Владикавказе женщины, осквернившей могилы бойцов спецоперации.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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