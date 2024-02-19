Суд в Петербурге арестовал осквернившего храмы и памятник мужчину
- Gettyimages.ru
В сообщении отмечается, что оскорбительные надписи были нанесены на стены Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также храма Иконы Божьей Матери «Умиление» и храма Покрова Пресвятой Богородицы.
В пресс-службе также сообщили, что фигурант ранее служил в правоохранительных органах и осуществлял оперативно-разыскную деятельность. Помимо этого, дознание указало, что он, действуя в интересах киевского режима, взаимодействовал с «Легионом «Свобода России»* и помогал гражданам выезжать на Украину для участия в боевых действиях против России.
Ранее сообщалось о задержании во Владикавказе женщины, осквернившей могилы бойцов спецоперации.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.