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МВД: во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов спецоперации

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Полиция Северной Осетии задержала женщину, осквернившую могилы участников СВО во Владикавказе.

«Североосетинские полицейские задержали злоумышленницу, совершившую акт вандализма на Аллее Героев... на Восточном кладбище», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла на кладбище, где похоронена её мать, и стала разбрасывать венки и цветы, переворачивать скамейки на могилах, пытаясь найти спиртное.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников спецоперации во Владикавказе.

1 февраля Следственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании ненависти жителю Еревана за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда.

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