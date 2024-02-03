МВД: во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов спецоперации

Полиция Северной Осетии задержала женщину, осквернившую могилы участников СВО во Владикавказе.

«Североосетинские полицейские задержали злоумышленницу, совершившую акт вандализма на Аллее Героев... на Восточном кладбище», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла на кладбище, где похоронена её мать, и стала разбрасывать венки и цветы, переворачивать скамейки на могилах, пытаясь найти спиртное.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников спецоперации во Владикавказе.

1 февраля Следственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании ненависти жителю Еревана за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда.