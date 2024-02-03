СК: во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО

В Северной Осетии возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников спецоперации во Владикавказе.

Об этом информирует СУ СК России по республике.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 февраля ещё неустановленное лицо проникло на территорию Аллеи героев Восточного кладбища, где разбросало ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО, осквернив места захоронения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании ненависти жителю Еревана за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда.

1 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине (Эстония).