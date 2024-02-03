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СК: во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО

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В Северной Осетии возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников спецоперации во Владикавказе.
СК: во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО
  • РИА Новости

Об этом информирует СУ СК России по республике.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 февраля ещё неустановленное лицо проникло на территорию Аллеи героев Восточного кладбища, где разбросало ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО, осквернив места захоронения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании ненависти жителю Еревана за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда.

1 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине (Эстония).

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