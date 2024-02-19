В Петербурге мужчине петардой оторвало пальцы и кисть руки

В Санкт-Петербурге мужчине петардой оторвало кисть одной руки и пальцы другой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Полицейскими в квартире был обнаружен 27-летний ранее судимый мужчина с повреждениями обеих кистей рук», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что хотел напугать друзей сожительницы и попытался забросить петарду в коридор квартиры, но она взорвалась в руке.

В конце января в гимназии Санкт-Петербурга в руках у школьника взорвалась петарда.