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В Петербурге мужчине петардой оторвало пальцы и кисть руки

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В Санкт-Петербурге мужчине петардой оторвало кисть одной руки и пальцы другой.
В Петербурге мужчине петардой оторвало пальцы и кисть руки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Полицейскими в квартире был обнаружен 27-летний ранее судимый мужчина с повреждениями обеих кистей рук», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что хотел напугать друзей сожительницы и попытался забросить петарду в коридор квартиры, но она взорвалась в руке.

В конце января в гимназии Санкт-Петербурга в руках у школьника взорвалась петарда.

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