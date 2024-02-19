СК завёл дело после повреждения мемориальных табличек в парке в Новой Москве
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram московского ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК России», — отмечается в заявлении.
Как указывается в сообщении СК, по данным следствия, несколько неизвестных в одном из парков Новой Москвы повредили мемориальные таблички.
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