В Тюмени построят новый мост через реку Туру
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
Отмечается, что уже началась разработка проектной документации о возведении путепровода через улицы Щербакова, 2-ю Луговую — до Коммунистической.
Мост соединит микрорайоны ДОК и Зарека, передаёт URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
По имеющейся информации, строительство объекта начнётся в 2026 году.
Ранее мэр Тулы Илья Беспалов рассказал о предстоящем в 2024 году обновлении общественного транспорта и ремонте дорог.