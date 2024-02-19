В Тюмени построят новый мост через реку Туру

В Тюмени к 2030 году планируют построить новый мост через реку Туру.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что уже началась разработка проектной документации о возведении путепровода через улицы Щербакова, 2-ю Луговую — до Коммунистической.

Мост соединит микрорайоны ДОК и Зарека, передаёт URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

По имеющейся информации, строительство объекта начнётся в 2026 году.

Ранее мэр Тулы Илья Беспалов рассказал о предстоящем в 2024 году обновлении общественного транспорта и ремонте дорог.