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В Тюмени построят новый мост через реку Туру

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В Тюмени к 2030 году планируют построить новый мост через реку Туру.
В Тюмени построят новый мост через реку Туру
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Bolshykh

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что уже началась разработка проектной документации о возведении путепровода через улицы Щербакова, 2-ю Луговую — до Коммунистической.

Мост соединит микрорайоны ДОК и Зарека, передаёт URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

По имеющейся информации, строительство объекта начнётся в 2026 году.

Ранее мэр Тулы Илья Беспалов рассказал о предстоящем в 2024 году обновлении общественного транспорта и ремонте дорог.

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