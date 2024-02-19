Во Владивостоке рассказали о мероприятиях в рамках «Молодёжной столицы»

В мэрии Владивостока представили план мероприятий на 2024 год в рамках «Молодёжной столицы».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметили в администрации города, 198 предстоящих мероприятий охватит около 450 тыс. человек.

В их числе Всемирный фестиваль молодёжи 10—17 марта.

«Мы делаем акцент на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в Сочи. Туда отправляется большая делегация из Приморского края — как волонтёров, так и участников», — рассказали в мэрии.

Также весной запланированы окружной полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное», «Дальневосточный последний звонок», форум молодых предпринимателей, кибер-спортивные соревнования.

Летом состоятся «Интеллектуальная викторина», «День Молодёжи», фестиваль «Вера», фестиваль музыки и света «Молодой ветер».

Осенью и зимой — дальневосточный День знаний, молодёжный ВЭФ, День тигра, Всероссийский форум «Больше, чем путешествие», всероссийский молодёжный форум «На волне», «Мистер и мисс студенчество», молодёжный зимний бал.

В мэрии уточнили, что список мероприятий не окончательный и будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил жителям выбрать название для международного арт-фестиваля, который пройдёт в Омске этим летом.