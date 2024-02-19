Жителям Омской области предложили выбрать название для молодёжного арт-фестиваля

Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил жителям выбрать название для международного арт-фестиваля, который пройдёт в Омске этим летом.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Голосование за варианты организовали в соцсетях. Проголосовать можно на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Права провести это масштабное событие Омск удостоился в рамках всероссийского конкурса Росмолодёжи «Время молодых».

Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в беседе с НСН рассказал о мероприятиях, прошедших по случаю китайского Нового года.