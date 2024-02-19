В Подмосковье мошенники обманывают жителей от лица мобильных операторов

Жителей Московской области предупредили о новой схеме обмана, когда мошенники звонят гражданам под видом сотрудников мобильного оператора и сообщают об истечении срока действия их сим-карт.

Затем жертве под угрозой блокировки номера предлагают продлить договор дистанционно и просят назвать код из СМС, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Так мошенники пытаются получить данные для входа в личный кабинет абонента», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что у сим-карт нет срока действия и продлевать их не нужно, а также посоветовали не сообщать свои персональные данные звонящим с неизвестных номеров.

Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщили, что некоторые жители региона стали жертвами мошенников, которые звонили через мессенджеры WhatsApp и Telegram и представлялись сотрудниками Центрального банка России, ФСБ и «Госуслуг». Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.