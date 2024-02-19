Трое активистов «СтопХама» получили по шесть лет колонии за драку со спецназом

Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии трёх активистов движения «СтопХам» за драку со спецподразделением «Гром», которая произошла на Ярославском шоссе в 2022 году.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, участники драки Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский получили по шесть лет колонии общего режима.

Всех троих признали виновными в применении насилия по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК России) и в хулиганстве группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК России).

Горбачевский, Бунин и Котов были арестованы в Москве 25 июня 2022 года.