Экономист Яковлев: денежный перевод может потеряться из-за технической ошибки
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Такое может произойти по нескольким причинам, к примеру, из-за ошибки в реквизитах или Ф. И. О. получателя, отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, это может произойти из-за вмешательства служб финансового контроля, особенно если гражданин переводит крупную сумму денег.
Ещё одна причина — внутренние ограничения платёжных систем. Это не зависит от пользователя, подчеркнул экономист, посоветовав сразу обращаться в техподдержку.
Если служба поддержки платёжной системы не справилась с решением, следует обратиться в банк или платёжную систему, через которую отправляли деньги, или в банк, выпустивший карту, с которой осуществили перевод, резюмировал Яковлев.
Ранее доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб предупредил, что некоторые денежные переводы сотрудники банка могут счесть подозрительными.