Экономист Яковлев: денежный перевод может потеряться из-за технической ошибки

PR-директор компании KWIKPAY экономист Кирилл Яковлев перечислил причины, по которым может затеряться трансграничный денежный перевод, сделанный через платёжную систему.

Такое может произойти по нескольким причинам, к примеру, из-за ошибки в реквизитах или Ф. И. О. получателя, отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, это может произойти из-за вмешательства служб финансового контроля, особенно если гражданин переводит крупную сумму денег.

Ещё одна причина — внутренние ограничения платёжных систем. Это не зависит от пользователя, подчеркнул экономист, посоветовав сразу обращаться в техподдержку.

Если служба поддержки платёжной системы не справилась с решением, следует обратиться в банк или платёжную систему, через которую отправляли деньги, или в банк, выпустивший карту, с которой осуществили перевод, резюмировал Яковлев.

Ранее доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб предупредил, что некоторые денежные переводы сотрудники банка могут счесть подозрительными.