Экономист Твердохлеб: некоторые банковские переводы могут повлечь проверку
- РИА Новости
Такие переводы определяются внутренними регламентами банков и могут подпадать под ограничения, вплоть до блокировки, объяснил он в интервью Радио Sputnik.
По его словам, основанием для проверки могут стать переводы небольших сумм, перечисляемые с определённой периодичностью, или разовые переводы крупных сумм — более 100—200 тыс. рублей
Поводом для проверки может стать также неосмотрительный комментарий к переводу, предупредил Твердохлеб.
«Если вы в шутку пишете «на финансирование беспорядков» или «на онлайн-казино» — это будет основанием для проверки», — добавил эксперт.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.