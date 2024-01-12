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Экономист Твердохлеб: некоторые банковские переводы могут повлечь проверку

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб предупредил, что некоторые денежные переводы сотрудники банка могут счесть подозрительными.
Экономист Твердохлеб: некоторые банковские переводы могут повлечь проверку
  • РИА Новости

Такие переводы определяются внутренними регламентами банков и могут подпадать под ограничения, вплоть до блокировки, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

По его словам, основанием для проверки могут стать переводы небольших сумм, перечисляемые с определённой периодичностью, или разовые переводы крупных сумм — более 100—200 тыс. рублей

Поводом для проверки может стать также неосмотрительный комментарий к переводу, предупредил Твердохлеб.

«Если вы в шутку пишете «на финансирование беспорядков» или «на онлайн-казино» — это будет основанием для проверки», — добавил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.

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