Экономист Твердохлеб: некоторые банковские переводы могут повлечь проверку

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб предупредил, что некоторые денежные переводы сотрудники банка могут счесть подозрительными.

Такие переводы определяются внутренними регламентами банков и могут подпадать под ограничения, вплоть до блокировки, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

По его словам, основанием для проверки могут стать переводы небольших сумм, перечисляемые с определённой периодичностью, или разовые переводы крупных сумм — более 100—200 тыс. рублей

Поводом для проверки может стать также неосмотрительный комментарий к переводу, предупредил Твердохлеб.

«Если вы в шутку пишете «на финансирование беспорядков» или «на онлайн-казино» — это будет основанием для проверки», — добавил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.