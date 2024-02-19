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Рекрутер Быханов: при поиске работы кандидатам надо опасаться мошеннических схем

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Партнёр рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов предупредил, что кандидаты, ищущие работу после длительного перерыва, могут стать жертвами мошенников.
Рекрутер Быханов: при поиске работы кандидатам надо опасаться мошеннических схем
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Растерянный соискатель, который давно находится в поиске работы и рассчитывает на хорошее место, — идеальная жертва для злоумышленников, отметил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Он посоветовал не иметь дело с сомнительными коммерческими службами занятости, которые за вознаграждение обещают подобрать вакансии, не представленные на сайтах по поиску работы.

Некоторые злоумышленники, выдающие себя за работодателей, могут вначале предложить что-либо оплатить, — от доставки документов до курса обучения, отметил Быханов.

Также, по его словам, следует насторожиться при виде формулировки «гарантированное трудоустройство», так как в реальности никаких гарантий в таком деле быть не может.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.

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