Рекрутер Быханов: при поиске работы кандидатам надо опасаться мошеннических схем

Партнёр рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов предупредил, что кандидаты, ищущие работу после длительного перерыва, могут стать жертвами мошенников.

Растерянный соискатель, который давно находится в поиске работы и рассчитывает на хорошее место, — идеальная жертва для злоумышленников, отметил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Он посоветовал не иметь дело с сомнительными коммерческими службами занятости, которые за вознаграждение обещают подобрать вакансии, не представленные на сайтах по поиску работы.

Некоторые злоумышленники, выдающие себя за работодателей, могут вначале предложить что-либо оплатить, — от доставки документов до курса обучения, отметил Быханов.

Также, по его словам, следует насторожиться при виде формулировки «гарантированное трудоустройство», так как в реальности никаких гарантий в таком деле быть не может.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.