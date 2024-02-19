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Глава ТПП Катырин описал перспективы поставок в Россию авто из Индии и Ирана

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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин выразил мнение, что индийские и иранские автоконцерны могли бы закрепиться в бюджетном сегменте российского авторынка.
Глава ТПП Катырин описал перспективы поставок в Россию авто из Индии и Ирана
  • Gettyimages.ru
  • © welcomia

Перспективной моделью для продажи в России можно считать кроссоверы от Tata Motors, сказал он в беседе с газетой «Известия».

Катырин отметил, что в прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту — седанов Iran Khodro (IKCO).

«Ещё один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — уточнил президент ТПП.

По его словам, теоретически на российском рынке могли бы появиться автомобили из Африки. Например, Уганда готова поставлять электрокары от компании Kiira Motors.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.

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