Глава ТПП Катырин описал перспективы поставок в Россию авто из Индии и Ирана
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Перспективной моделью для продажи в России можно считать кроссоверы от Tata Motors, сказал он в беседе с газетой «Известия».
Катырин отметил, что в прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту — седанов Iran Khodro (IKCO).
«Ещё один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — уточнил президент ТПП.
По его словам, теоретически на российском рынке могли бы появиться автомобили из Африки. Например, Уганда готова поставлять электрокары от компании Kiira Motors.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.