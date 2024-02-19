В большинстве российских компаний оценивают эффективность сотрудников

Недавнее исследование рынка труда показало, что свыше 80% российских компаний периодически проводят оценку эффективности своих сотрудников.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

Треть работодателей (35%) оценивают компетенции сотрудников по своим собственным критериям. В 13% компаний учитывают ключевые показатели эффективности (KPI). Столько же опрошенных (13%) отметили, что начальство отдельно обсуждает с сотрудником его успехи и неудачи. Руководство смотрит на годовые результаты в 6% компаний, а 3% респондентов проводят performance review.

В 17% компаний не проводят оценку компетенций сотрудников. Из них 40% отметили, что в их компании нет такой необходимости, а в 13% нет сотрудников, которые могли бы заняться такой оценкой.

Ещё 10% опрошенных не успели запустить подобные процессы, но планируют в скором времени этим заняться, а 5% хотели бы, но не понимают, как это сделать.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.