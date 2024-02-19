Карьерный консультант Салисова: причину перерыва в работе надо описать в резюме

Эксперт карьерного маркетплейса hh.ru, карьерный консультант, коуч, резюме-райтер Наталья Салисова предупредила, что поиск работы после длительного перерыва необходимо начинать с анализа рынка труда, чтобы понять, на какие позиции претендовать.

Некоторым, вероятно, потребуется пройти дополнительное обучение или курсы, отметила она в разговоре с газетой «Известия».

При отправке резюме она посоветовала описать уважительную причину долгого перерыва в сопроводительном письме, чтобы сотруднику отдела кадров не пришлось самому ничего «додумывать».

Также, по её словам, можно отразить в резюме то, чем кандидат занимался во время этого перерыва: проектная деятельность, фриланс, свой бизнес или консультации людей.

Кроме того, необходимо отразить навыки, приобретённые за время вынужденного перерыва (например, пройденные онлайн-курсы).

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.