Карьерный консультант Салисова: причину перерыва в работе надо описать в резюме
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Некоторым, вероятно, потребуется пройти дополнительное обучение или курсы, отметила она в разговоре с газетой «Известия».
При отправке резюме она посоветовала описать уважительную причину долгого перерыва в сопроводительном письме, чтобы сотруднику отдела кадров не пришлось самому ничего «додумывать».
Также, по её словам, можно отразить в резюме то, чем кандидат занимался во время этого перерыва: проектная деятельность, фриланс, свой бизнес или консультации людей.
Кроме того, необходимо отразить навыки, приобретённые за время вынужденного перерыва (например, пройденные онлайн-курсы).
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