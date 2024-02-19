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Татарстан возглавил рейтинг регионов по привлекательности для поиска работы

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Татарстан возглавил рейтинг регионов по перспективности построения карьеры.
Татарстан возглавил рейтинг регионов по привлекательности для поиска работы
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Исследование, как пишет РБК, провели аналитики HeadHunter.

Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Рязанская область.

Отмечается, что Москва на фоне высокой конкуренции за рабочие места оказалась на 65-м месте рейтинга, Санкт-Петербург — на 12-м.

В основу методологии рейтинга вошли показатели конкуренции за рабочие места в регионе, соотношение медианных предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, стремление соискателей к переезду по работе и уровень безработицы.

Ранее в российском Центробанке заявили о сохраняющемся дефиците трудовых ресурсов в России.

В ЦБ подчёркивают, что оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жёсткость рынка труда остаётся высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.

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