Татарстан возглавил рейтинг регионов по привлекательности для поиска работы

Татарстан возглавил рейтинг регионов по перспективности построения карьеры.

Исследование, как пишет РБК, провели аналитики HeadHunter.

Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Рязанская область.

Отмечается, что Москва на фоне высокой конкуренции за рабочие места оказалась на 65-м месте рейтинга, Санкт-Петербург — на 12-м.

В основу методологии рейтинга вошли показатели конкуренции за рабочие места в регионе, соотношение медианных предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, стремление соискателей к переезду по работе и уровень безработицы.

Ранее в российском Центробанке заявили о сохраняющемся дефиците трудовых ресурсов в России.

В ЦБ подчёркивают, что оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жёсткость рынка труда остаётся высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.