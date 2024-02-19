Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё один беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В Telegram-канале он проинформировал, что никто не пострадал, разрушений нет.

На месте работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что над Брянской областью был уничтожен дрон самолётного типа ВСУ.