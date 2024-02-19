Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё один беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
- © РИА Новости / Сергей Мальгавко
В Telegram-канале он проинформировал, что никто не пострадал, разрушений нет.
На месте работают оперативные службы.
Ранее Богомаз сообщил, что над Брянской областью был уничтожен дрон самолётного типа ВСУ.
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