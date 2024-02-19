RT в Telegram
Подпишись

Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Короткая ссылка
Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё один беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Ещё один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

В Telegram-канале он проинформировал, что никто не пострадал, разрушений нет.

На месте работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что над Брянской областью был уничтожен дрон самолётного типа ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить