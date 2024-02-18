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ОСК подала иск к финской верфи на 36 млрд рублей

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Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) подала иск к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard.

По данным картотеки Арбитражного суда Москвы, сумма искового требования превышает 36 млрд рублей, но в чём суть претензий — неизвестно.

Агентство «Прайм» напоминает, что в 2014 году ОСК стала владельцем полного пакета акций этой верфи, в том же году ОСК подпала под антироссийские санкции — это привело к проблемам с получением заказов и кредитованием верфи.

В апреле прошлого года также стало известно, что «Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочно вернуть заём на €920,5 млн после того, как она разорвала с корпорацией контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

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