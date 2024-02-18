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СК расследует падение ребёнка из окна дома в Ленинградской области

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Пятилетняя девочка выпала из окна 20-го этажа одного из домов в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, произошедшее квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Предварительно установлено, что ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, открыл окно и выпал.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти в Новосибирске несовершеннолетней девочки, которая выпала из окна 17-го этажа.

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