В Новосибирске погибла девочка, выпавшая из окна 17-го этажа многоквартирного дома, информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Как рассказали агентству, на момент госпитализации ребёнок находился в состоянии клинической смерти.

«Врачи начали сердечно-лёгочную реанимацию, однако действия медиков оказались безуспешными», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из окна 17-го этажа выпала несовершеннолетняя девочка, на момент вызова врачей она была жива.

В ноябре 2023 года сообщалось, что ребёнок, который выпал из окна 18-го этажа одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска, выжил.