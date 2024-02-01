В Новосибирске погибла девочка, выпавшая из окна 17-го этажа
- РИА Новости
Как рассказали агентству, на момент госпитализации ребёнок находился в состоянии клинической смерти.
«Врачи начали сердечно-лёгочную реанимацию, однако действия медиков оказались безуспешными», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из окна 17-го этажа выпала несовершеннолетняя девочка, на момент вызова врачей она была жива.
В ноябре 2023 года сообщалось, что ребёнок, который выпал из окна 18-го этажа одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска, выжил.