RT в Telegram
Подпишись

В Новосибирске погибла девочка, выпавшая из окна 17-го этажа

Короткая ссылка
В Новосибирске погибла девочка, выпавшая из окна 17-го этажа многоквартирного дома, информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Новосибирской области.
В Новосибирске погибла девочка, выпавшая из окна 17-го этажа
  • РИА Новости

Как рассказали агентству, на момент госпитализации ребёнок находился в состоянии клинической смерти.

«Врачи начали сердечно-лёгочную реанимацию, однако действия медиков оказались безуспешными», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из окна 17-го этажа выпала несовершеннолетняя девочка, на момент вызова врачей она была жива.

В ноябре 2023 года сообщалось, что ребёнок, который выпал из окна 18-го этажа одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска, выжил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить