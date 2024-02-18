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Городские службы призвали москвичей к внимательности на улице из-за непогоды

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Городские службы призвали москвичей к внимательности на улице из-за непогоды, информирует Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Городские службы призвали москвичей к внимательности на улице из-за непогоды
  • Gettyimages.ru

«До 5 см составил прирост свежевыпавшего снега за ночь. За день может выпасть ещё до 2 см снега... Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в заявлении.

Уточняется, что коммунальные службы постоянно ведут работу по расчистке улиц, при этом особое внимание уделено очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и т. д.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что около 11—13% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь.

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