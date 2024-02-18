Синоптик: около 11—13% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что около 11—13% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Москве на опорной метеостанции ВДНХ в результате влияния холодного атмосферного фронта, линия которого пересечёт город в 8—9 часов утра, выпало 5 мм осадков, в Тушино — 6 мм, что составляет 11—13% от месячной нормы», — сказал синоптик.

При этом, по его словам, в Московской области больше всего выпало на юге, в Михнево, — 10 мм.

«А это уже почти 1/3 от всего февральского объёма небесной влаги», — отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в ряде регионов России.