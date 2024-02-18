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В Дербенте пропавшую девочку-подростка нашли на пятый день поисков

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Сотрудники правоохранительных органов нашли в Дербенте 15-летнюю девочку из Махачкалы, которую искали на протяжении пяти дней. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД России по Дагестану Гаяна Гариева.

Ранее стало известно, что подросток вышла из дома рано утром 13 февраля и не вернулась.

«Разыскиваемая с 13 февраля 15-летняя жительница Махачкалы Абдулмуталибова Айшат найдена вечером (17 февраля) пэпээсниками Дербентского горотдела», — цитирует Гариеву РИА Новости.

По её словам, девочка за это время побывала в нескольких районах Дагестана, а также успела выехать в Грозный и вернуться обратно в Дербент. 

Найденную девочку отвезли в отдел полиции для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее в Новосибирской области обнаружили тело пропавшей в январе пятилетней девочки, ранее в другом месте нашли тело её матери.

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