В Новосибирской области нашли тела пропавших женщины и её пятилетней дочери
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.
«Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства женщины и её малолетней дочери», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, жительница Новосибирска и её дочь исчезли с 20 по 23 января 2024 года.
В ходе поисков тело женщины было обнаружено в Тогучинском районе, тело ребёнка — на территории Новосибирского района.
Позже следствие установило, что обвиняемый в их убийстве покинул территорию России и уехал в Казахстан.
Он был задержан в Казахстане, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию в Россию.
Ранее Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил, что 23-летняя жительница города созналась в убийстве восьмимесячной дочери, которая не хотела спать.