RT в Telegram
Подпишись

В Новосибирской области нашли тела пропавших женщины и её пятилетней дочери

Короткая ссылка
В Новосибирской области обнаружили тело пропавшей в январе пятилетней девочки, ранее в другом месте нашли тело её матери.
В Новосибирской области нашли тела пропавших женщины и её пятилетней дочери
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства женщины и её малолетней дочери», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жительница Новосибирска и её дочь исчезли с 20 по 23 января 2024 года.

В ходе поисков тело женщины было обнаружено в Тогучинском районе, тело ребёнка — на территории Новосибирского района.

Позже следствие установило, что обвиняемый в их убийстве покинул территорию России и уехал в Казахстан.

Он был задержан в Казахстане, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию в Россию.

Ранее Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил, что 23-летняя жительница города созналась в убийстве восьмимесячной дочери, которая не хотела спать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить