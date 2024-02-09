В Новосибирской области нашли тела пропавших женщины и её пятилетней дочери

В Новосибирской области обнаружили тело пропавшей в январе пятилетней девочки, ранее в другом месте нашли тело её матери.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства женщины и её малолетней дочери», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жительница Новосибирска и её дочь исчезли с 20 по 23 января 2024 года.

В ходе поисков тело женщины было обнаружено в Тогучинском районе, тело ребёнка — на территории Новосибирского района.

Позже следствие установило, что обвиняемый в их убийстве покинул территорию России и уехал в Казахстан.

Он был задержан в Казахстане, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию в Россию.

Ранее Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил, что 23-летняя жительница города созналась в убийстве восьмимесячной дочери, которая не хотела спать.