Полиция установила личность мужчины, ударившего девушку ногой в магазине

Полиция установила личность мужчины, который ранее в магазине Волгограда ударил женщину ногой в живот.

«Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность мужчины, который без причины ударил ногой девушку в продовольственном магазине... Неадекватно повел себя 45-летний местный житель», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В соцсетях ранее появилось видео из волгоградского магазина, где мужчина беспричинно ударил девушку ногой в живот.

Жительница подмосковного Одинцова утром 16 февраля ударила кухонным ножом пассажира электрички. Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.