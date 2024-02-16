В Подмосковье женщина ударила кухонным ножом пассажира электрички
- РИА Новости
По словам потерпевшего, подозреваемая начала конфликтовать с другим пассажиром и распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика. После этого в вагоне стало трудно дышать.
Потерпевший сделал женщине замечание, в ответ на что она достала кухонный нож и нанесла ему удар в грудь. Мужчину госпитализировали с открытой раной.
«Другие пассажиры не пострадали. На безопасность движения поездов данный факт не повлиял», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о задержании в Нижнем Новгороде мужчины, который напал с ножом на пассажира в маршрутке.