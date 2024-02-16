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В Подмосковье женщина ударила кухонным ножом пассажира электрички

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Жительница подмосковного Одинцова утром 16 февраля ударила кухонным ножом пассажира электрички. Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Подмосковье женщина ударила кухонным ножом пассажира электрички
  • РИА Новости

По словам потерпевшего, подозреваемая начала конфликтовать с другим пассажиром и распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика. После этого в вагоне стало трудно дышать.

Потерпевший сделал женщине замечание, в ответ на что она достала кухонный нож и нанесла ему удар в грудь. Мужчину госпитализировали с открытой раной.

«Другие пассажиры не пострадали. На безопасность движения поездов данный факт не повлиял», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании в Нижнем Новгороде мужчины, который напал с ножом на пассажира в маршрутке.

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