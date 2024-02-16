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Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке

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Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке, нападавшего задержали.
Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в Росгвардии.

«33-летний местный житель нанёс ножевые ранения пассажиру маршрутки, после чего скрылся в неизвестном направлении», — приводит сообщение РИА Новости.

Нападавший признался в содеянном, пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Ранее трое неизвестных напали на сотрудника правоохранительных органов в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Нападавших ликвидировали ответным огнём.

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