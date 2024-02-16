Житель Нижнего Новгорода напал с ножом на пассажира в маршрутке
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Об этом сообщили в Росгвардии.
«33-летний местный житель нанёс ножевые ранения пассажиру маршрутки, после чего скрылся в неизвестном направлении», — приводит сообщение РИА Новости.
Нападавший признался в содеянном, пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Ранее трое неизвестных напали на сотрудника правоохранительных органов в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Нападавших ликвидировали ответным огнём.