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В Чечне ликвидировали троих человек, напавших на полицейского в селе

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Трое неизвестных напали на сотрудника правоохранительных органов в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Нападавших ликвидировали ответным огнём.
В Чечне ликвидировали троих человек, напавших на полицейского в селе
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России, нападение на полицейского было совершено 14 февраля. В результате перестрелки правоохранитель получил ранение. Личности нападавших устанавливаются. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о задержании в Татарстане мужчины, который ранил ножом двух сотрудников полиции.

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