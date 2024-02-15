В Чечне ликвидировали троих человек, напавших на полицейского в селе

Трое неизвестных напали на сотрудника правоохранительных органов в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Нападавших ликвидировали ответным огнём.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России, нападение на полицейского было совершено 14 февраля. В результате перестрелки правоохранитель получил ранение. Личности нападавших устанавливаются. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о задержании в Татарстане мужчины, который ранил ножом двух сотрудников полиции.