RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане задержали мужчину, ранившего ножом двух полицейских

Короткая ссылка
Мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских, задержали в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В Татарстане задержали мужчину, ранившего ножом двух полицейских
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что нападение на правоохранителей было совершено примерно в 14:20 мск. Мужчина успел нанести полицейским несколько ножевых ранений, после чего его задержали. Известно, что нападавший состоит на учёте в специализированном медучреждении.

«В настоящее время пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал мужчину, который напал с ножом на полицейского на западе столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить