В Татарстане задержали мужчину, ранившего ножом двух полицейских
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что нападение на правоохранителей было совершено примерно в 14:20 мск. Мужчина успел нанести полицейским несколько ножевых ранений, после чего его задержали. Известно, что нападавший состоит на учёте в специализированном медучреждении.
«В настоящее время пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал мужчину, который напал с ножом на полицейского на западе столицы.