В Татарстане задержали мужчину, ранившего ножом двух полицейских

Мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских, задержали в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В сообщении отмечается, что нападение на правоохранителей было совершено примерно в 14:20 мск. Мужчина успел нанести полицейским несколько ножевых ранений, после чего его задержали. Известно, что нападавший состоит на учёте в специализированном медучреждении.

«В настоящее время пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал мужчину, который напал с ножом на полицейского на западе столицы.