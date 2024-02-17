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В московском хостеле обнаружили тело убитого мужчины

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В СК Москвы заявили, что в столичном хостеле, расположенном на проспекте Андропова, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
В московском хостеле обнаружили тело убитого мужчины
  • РИА Новости

«По данному факту Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — указывается в заявлении ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.

Ранее в Новосибирской области обнаружили тело пропавшей в январе пятилетней девочки, ещё раньше в другом месте нашли тело её матери.

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