В московском хостеле обнаружили тело убитого мужчины

В СК Москвы заявили, что в столичном хостеле, расположенном на проспекте Андропова, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

«По данному факту Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — указывается в заявлении ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.

Ранее в Новосибирской области обнаружили тело пропавшей в январе пятилетней девочки, ещё раньше в другом месте нашли тело её матери.