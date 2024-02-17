В московском хостеле обнаружили тело убитого мужчины
- РИА Новости
«По данному факту Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — указывается в заявлении ведомства.
В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.
Ранее в Новосибирской области обнаружили тело пропавшей в январе пятилетней девочки, ещё раньше в другом месте нашли тело её матери.