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Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодёжи и вручили ему орден

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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что старший сын главы республики Ахмат Кадыров получил орден Кадырова и был назначен на должность министра по делам молодёжи.
Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодёжи и вручили ему орден
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В своём Telegram-канале он поздравил Ахмата с присвоением награды.

«Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых», — отметил Даудов.

По его словам, Кадыров внёс значимый вклад в улучшение качества работы молодёжных организаций и продолжает оказывать поддержку молодёжи.

Ранее сообщалось, что старшую дочь главы Чечни вице-премьера республики по социальному блоку Айшат Кадырову наградили орденом ДНР.

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