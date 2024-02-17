Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодёжи и вручили ему орден
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В своём Telegram-канале он поздравил Ахмата с присвоением награды.
«Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых», — отметил Даудов.
По его словам, Кадыров внёс значимый вклад в улучшение качества работы молодёжных организаций и продолжает оказывать поддержку молодёжи.
Ранее сообщалось, что старшую дочь главы Чечни вице-премьера республики по социальному блоку Айшат Кадырову наградили орденом ДНР.