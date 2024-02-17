Гладков заявил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгородской области
Сигнал ракетной опасности отменён на территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На территории всей Белгородской области отменён сигнал ракетной опасности», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что владельцы 400 торговых центров Белгородской области наладили систему оповещения на случай ракетной опасности.
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